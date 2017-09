100.000 træer i København

I SF synes vi, at vi skal være ambitiøse med udviklingen af vores by. Det gælder ikke mindst den fysiske indretning, og SF har i flere år haft fokus på antallet af træer i vores by. Træer giver ikke bare et grønnere og mere indbydende byrum at opholde sig i, men har også en vigtig funktion i forhold til at sikre et mere behageligt klima i en storby som København. Træerne har en rensende og kølende effekt på byen, de kan opsamle regnskyl under skybrud, er kønne at se på, og københavnerne efterspørger dem der, hvor de bor. Derfor er jeg glad for, at SF netop har fået vedtaget en officiel målsætning for Københavns Kommune om, at vi skal plante 100.000 nye træer i byen over de kommende 10 år. I de igangværende forhandlinger om kommunens budget vil det derfor også være en stor prioritet for SF, at vi får træerne på dagsordenen og afsætter penge til plantning af de første nye træer. Vi foreslår konkret, at der bliver anlagt en byskov med 30.000 træer ved Naturcenter Amager og sat gang i undersøgelser af de bedste placeringer for i alt 555 nye træer forskellige steder i byen. Hvis vi skal indfri vores målsætning om 100.000 træer over de næste 10 år, kan vi ligeså godt komme i gang.