Vi vil ikke undvære vores motionsklub

Sæsonen i Husum Motionsklub er lige startet igen og den nu snart 85-årige forening kæmper for sin overlevelse. Men den har også sine faste støtter, som ikke vil undvære motionen og sammenholdet, som de har haft gennem masser af år.

-I dag er den yngste 20 år og den ældste 70 år. For år tilbage havde vi en dame på 90. I dag ligner vi nok mest af alt en løbeklub. Gymnastikdragter og benvarmere er helt yt, fastslår formanden gennem fire år, Maj-Britt Bøgebo, der elsker sin ugentlige gymnastik mix på Husum Skole som består af zumba, styrketræning, gammeldags gymnastik og til sidst 10 minutters afspænding.

-Det er svært at få folk til at hænge ved. Der er jo så mange tilbud – især fitnessscentrerene er vores konkurrenter, indrømmer Maj-Britt Bøgebo, der dog håber at foreningen med de 100 kroner i kontingent kan lokke lidt flere medlemmer til.

– Det er en hyggeklub, men der er altid planlagt undervisning af vores lærer, Irene. I gamle dage blev vi råbt op og der blev uddelt flidspræmier. Dengang var der også to damehold og et herrehold, der blev akkompagneret af levende musik, og ind imellem blev der også afholdt afslutninger i lange kjoler og i selskabslokaler på Præstegårds Alle, tilføjer Inga Thorsted, der har været med i rigtig mange år.

Annette Skovlod startede da hun var 13 år sammen med sin mor Ulla Skovlod. Hun er i dag 45 år og bor i Herlev.

-Jeg kommer gerne kørende fra Herlev. Jeg kan slet ikke undvære det, fortæller Annette Skovlod, der synes det er helt unik at være i Husum Motionsklub.

-Vi kender hinanden og der bliver også tid til at få snakket, fortsætter Annette Skovlod, der håber at der er flere, der har lyst til at dukke op onsdage kl. 19.00 i gymnastiksalen på Husum Skole.

Ulla Skovlod, Maj-Britt Bøgebo, Annette Skovlod og Inga Thorsted holder fast i deres dejlige motionsklub og håber at kunne trække nye medlemmer til. Foto DB