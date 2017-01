Flere hjertestartere til Brønshøj-Husum

Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder løbende for at skabe mere sundhed og tryghed i bydelen, og på sit sidste møde har Lokaludvalget besluttet at indkøbe fem yderligere hjertestartere, så bydelen kan blive ligeså godt dækket ind som de øvrige københavnske bydele.

Den endelige placering af nye hjertestartere ligger endnu ikke helt fast, men der undersøges p.t. placering ved Utterslev Huse eller Bellahøj Nord, Bellahøj Syd, Voldparken Torv samt på 2. sal i EnergiCenter Voldparken. Forslag til andre relevante steder i bydelen at opsætte nye hjertestartere modtagers gerne på mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Registrering af hjertestartere er vigtig

Hjertestartere først bliver synlige og tilgængelige for borgere og landets vagtcentraler, når de er registreret. Det er derfor vigtigt, at hjertestarterne er registrerede, så medarbejderne på vagtcentralerne kan dirigere førstehjælpere til den nærmeste hjertestarter i tilfælde af hjertestop. Registrering af hjertestartere kan ske på hjemmesiden www.hjertestarter.dk.

I 2012 stod Lokaludvalget for en kampagne, hvor der blev sat fokus på emnet, og hvor der blev placeret to hjertestartere i hhv. Pilegården og EnergiCenter Voldparken. Mønsteret er stadig, at Brønshøj-Husum generelt er dårligere dækket ind med offentligt tilgængelige hjertestartere end de fleste andre bydele i København.

Registrerede hjertestartere i Brønshøj-Husum

Husum Boldklub

Brønshøj Boldklub

Kulturhuset Pilegården

Daginstitutionen Staffetten,

Fritidshjemmet Storegårdsvej

Korsager Skole og Bellahøj Skole

Føtex

Radiometer

Bystævneparken (fire stk.)

EnergiCenter Voldparken

Tingbjerg: skolen, nærgenbrugsstation, Tingbjergforum

Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank

Bellahøj Kirke

Boligforening på Kabbelejevej

Socialforvaltningen på Brønshøjvej

Bellahøj Svømmestation og Bellahøjhallerne

samt privat villa på Annebergvej

Hertil har en foreløbig undersøgelse vist at der er hjertestartere i Tingbjerg Pensionistcenter og hos Bellahøj Politi.