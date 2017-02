Stort våbenfund i Utterslev Mose

Der var heftig aktivitet omkring Utterslev Mose torsdag i sidste uge, hvor politiets dykkere og Københavns Brandvæsen var blevet informeret om, at der var observeret våben i mosen.

Det var en årvågen jogger, der på en løbetur, havde set et par våben stikke op ad mosen og derefter kontaktet politiet.

I løbet af eftermiddagen formåede dykkerne at hive 25 våben op ad mosen. De blev derefter indleveret til kriminalteknisk afdeling, som har brugt nogle dage på at undersøge fundet.

-Der er ingen tvivl om, at det er krigsvåben, og at de er fra 2. verdenskrig, fortæller vicepolitiinspektør John Hermansen fra kriminalteknisk afdeling.

Der er tale om adskillige rifler og et par maskingeværer – de fleste af dem af tysk fabrikation.

-Våbnene er alle så medtagede af at have ligge i mosen i så mange år. Hvis de ikke skal bruges i en efterforskning, så mit umiddelbare gæt er, at de herefter bliver destrueret, fortæller John Hermansen og tilføjer at der også vil være mulighed for at bruge nogle af våbnene til udstilling på et museum.