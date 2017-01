Skandalerenovering i Tingbjerg

Man mærker straks støvet, når man træder ind i Marie Andersens opgang. Oppe på sidste etage er der for nyligt sat en masse rockwool op i taget, men man kan alligevel se direkte op til det stillads, som er bygget ovenpå for at holde regnen ude. Vinden fyger ind i Marie Andersens lejlighed. Der er koldt som i et køleskab. I en af de andre opgange bor der en højgravid, som er blevet nødt til at flytte hjem til sine forældre, da det er sundhedsfarligt at byde et nyfødt barn at bo i sådan en omgang støv. Folk er fortvivlede og mange har ikke ressourcer til at tage bladet fra munden. Men de ressourcer har Marie Andersen, selvom hun er ved at føle sig godt brugt.

Marie har i forvejen kæmpet en lange og indædt kamp for at råbe fsb op og for at få en ordentlig og konstruktiv dialog om renoveringen, som blandt andet omhandler nye vinduer, ventilation og nye køkkener.

Støv og asbest

Hele Maries lejlighed er pakket ind i plastik. Køkkenet har hun ikke kunnet bruge i to måneder. Kun soveværelset og et lille værelse er indrettet, så det lige nøjagtigt kan benyttes. Oppe i lofterne er der boret et hul direkte ud, så Marie har udsyn til himlen. Her skal der være ventilation, fordi der i flere lejligheder er problemer med svamp. Marie har aldrig haft problemer med svamp.

-Der er kommet så mange storfamilier ind i lejlighederne. Familier som lever på en anden måde, og som ikke lufter ud, siger Marie, og pointere at hun bestemt ikke har noget imod udlændinge. Det eneste hun har noget imod, er, at man ikke fra boligforeningens side fortæller folk, hvordan man indretter sig i lejlighederne, så de forbliver sunde.

To gange om ugen i de sidste tre måneder har Marie været ude og vaske trappeopgangen for støv – ellers har hun ikke kunnet holde ud at være der pga. sin kroniske lidelse – en astmatisk bronkitis, som har krævet, at hun de sidste måneder har skullet øge sin dosis af astmamedicin.

Folk har været nødt til at flytte hjem til familiemedlemmer, fordi de ikke har kunnet være i deres lejligheder for støv og støj. Marie har ikke kunne tage andre steder hen, fordi hun føler sig utryg. Marie er nemlig blevet lovet, at hun må beholde sit gamle køkken, og hun er bange for, hvad der sker, hvis hun ikke er hjemme.

For nyligt gik håndværkerne i gang med at banke asbest ned i køkkenet. Da Marie og andre beboere henvendte sig til den byggeansvarlige, blev det først benægtet, at der blev banket asbest ned. Først da et synligt bevis med gule poser, hvor der stod asbest på blev fremvist, krøb den byggeansvarlige til korset.

-Men den byggeansvarlige fik da også lige spurgt, om vi var overfølsomme over for asbest. Vis mig lige hvem der ikke er det, siger Marie med en vis sarkasme i stemmen og tilføjer at Arbejdstilsynet var forbi for at konstatere, at affald og nedtagning ikke blev håndteret efter reglementet.

Hvis jeg kunne, ville jeg flytte herfra

– Det er så trist. Der har været så mange misinformationer, og vi bliver slet ikke hørt. Jeg har slet ikke lyst til at være her længere. Det føles ikke længere som mit hjem, fastslår Marie Andersen, der som alle de andre generamte beboere stadig skal betale den fulde husleje.

Da hun for et stykke tid siden klagede over støj og støv fik hun at vide, at hun jo bare kunne gå ned i Diakoniens Hus, i pensionistklubben eller hos de psykisk udfordrede i Kontakten.

-Jeg har grædt mange tårer over det her. Vi har fået at vide, at det skulle tage tre måneder, men jeg kan da se på planen, at det ser ud som om, de først er færdige midt i november.

Marie kan slet ikke se en ende på renoveringen, og frygter et kold efterår.

-Allerede nu ligger jeg med sokker, trøjer og ekstra tæpper for at holde varmen om natten. Jeg fik også at vide, at jeg kunne låne nogle varmeblæsere, men hvem skal betale for den strøm? Det skal jeg selv, og jeg har ikke tænkt at lukke varmen direkte ud under åben himmel, fastslår hun.

Dyrt at genhuse

Ind imellem har hun siddet på Brønshøj Torv i seks timer bare for at komme væk og for at kunne ånde.

-Vi medgiver, at en renovering i en størrelse og omfang som Tingbjerg er en stor belastning for beboerne. Karakteren af de arbejder der skal udføres, er desværre ensbetydende med at støj og støv ikke kan undgås. Vi har konstateret tilfælde, hvor rengøringen ikke har været tilstrækkelig, hvilket vi selvfølgelig har indskærpet overfor håndværkerne, fortæller projektleder i fsb Jan Horskjær Jensen, og tilføjer, at beslutningen om at gennemføre en renovering i Tingbjerg er sket i samråd med beboerne. Det er beboerne, der på et afdelingsmøde beslutter om en renovering skal gennemføres.

Han mener heller ikke, der kan være tale om en genhusning, når vitale funktioner som vand og afløb fungerer.

-Hvis vi skulle genhuse endnu flere ville økonomien ikke kunne hænge sammen og det indebærer endnu større huslejestigninger end der allerede er besluttet. Kræver en beboer kompensation er det fsb’s holdning, at det ikke giver mening at kompenserer med en nedslag i huslejen, da det altid i sidste ende vil være beboeren selv, der kommer til at betale for kompensationen. Beboerne stemmer nemlig om et fælles budget, hvor indtægter – i form af husleje – og udgifter skal balancerer. Kompenserer man økonomisk, skal pengene tages fra budgettet, og så er det alligevel beboerne selv der betaler, siger Jan Horskjær Jensen, der dog godt vil erkende, at der har været udsendt upræcise varslinger, som har været forvirrende for beboerne fordi de ikke dækkede den enkelte opgang.

-Denne procedure er nu strammet op sådan, at hver opgang varsles særskilt ligesom den enkelte beboerne varsles når der skal pågå arbejder i deres bolig, fastslår han.