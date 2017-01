Malplaceret spejderhytte

Der er en gruppe spejdere der er blevet hjemløse og Københavns Kommune har vist sig utroligt imødekommende, og opsøgende, for at finde et nyt sted i Brønshøj eller omegn for at de kan drive deres aktiviteter. Nogle vil måske huske at kommunen på et tidspunkt ønskede at bygge nyt til spejderne i et hjørne af Rødkildeparken, hvilket dog blev forpurret. Nu er der et nyt grønt område som man forsøger at få bebygget til spejderaktiviteter. Jeg synes det er påfaldende så ivrige man er med at gøre indhug i de ret få grønne områder vi har, selv i en ret grøn del af byen. Situationen minder ikke så lidt om forsøget på at etablere en kunstgræsbane i Utterslev Mose. Når det handler om nok så fornuftige aktiviteter for børn og unge, så klipper man gerne en hæl og hugger en tå.

Jeg forstår udmæket at de lokale omkring Brønshøj Vandtårn siger nej, og det burde være muligt at finde plads til spejderne et andet sted. Måske er det slet ikke nødvendigt at skulle bygge nyt for at rumme dem. I disse år tænker man nyt på mange områder indenfor børne-og ungeområdet, også når det handler om lokalisering af aktiviteter. Jeg vil opfordre til at være kreativ og fx undersøge om ikke en af bydelens skoler kan lægge lokaler og udenomsarealer til de hjemløse spejdere. Bellahøj Skole burde have plads og det er vist ikke hele deres grønsvær der er lavet af plastic(!)…