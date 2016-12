Brønshøj klar til slutspil

Sæsonen igennem har marginalerne ikke været med Brønshøj Boldklub. Men i allersidste øjeblik lod Fortuna sin gunst skinne over Brønshøjs spillere, der kom med til forårets oprykningsspil med mindste margin: målscoren var blot et enkelt mål bedre end Boldklubben Frems.

Efter 94 minutters spil lød dommer Thomas Dahl Strandbergs slutsignal. Brønshøjs træner Jesper Hansen, som normalt ikke er en mand, der rutter med sine følelser, rejste triumferende armene og spurtede ned til Brønshøjs trofaste fans: Tak for støtten, venner!

Jesper Hansen og hvepse-tilhængerne måtte hele følelsesregistret igennem i den silende regn. Godt så det ud, da Patrick Naundrup udnyttede et Hvidovre-koks. Han smuttede imellem og prikkede Hvepsene foran 1-0 efter 35 minutter. Umiddelbart før pausen udlignede Hvidovre, da BBs forsvar snorksov under et hjørnespark. Hjemmeholdet kom ud til 2. halvleg for fuld skrue. Fire kæmpechancer blev brændt, inden den tidligere hveps Malte Kiilerich med en scoring efter 57 minutter var ved at sende sine tidligere holdkammerater i nedrykningsspillet.

Både Frem og B93 førte i deres respektive kampe, så nu var BB tvunget til at score. Det hjalp på motivationen. Først bankede Oskar Tranberg udligningen ind efter en time. Fem minutter senere sendte Christoffer Boateng et direkte frispark op i målhjørnet. Det udløste vilde jubelscener. Fire Brønshøj-spillere hoppede over hegnet og ud til de begejstrede tilhængere. Dumt, for alle fire spillere modtog en advarsel.

Det lignede en sejr, men i næstsidste minut udlignende Hvidovre til 3-3. Endnu en Hvidovre-scoring ville sende BB ud i mørket. Bekymrede miner på trænerbænk og tribune fulgte i fem minutter, inden forløsningen kom.

Brønshøj tager seks point med over i oprykningsspillet om to pladser i den næstbedste fodboldrække.