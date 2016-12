Forslag til nyt busnet i 2019 sikrer fortsat busforbindelse fra Brønshøj og Husum til Indre by

Af: områdechef i Movia, Torsten Rasmussen

I et læserbrev i Brønshøj-Husum Avis, 8. november 2016, rejser Lars John Christensen kritik af forslaget om, at den kommende linje 5C skal erstatte linje 350S, når Cityringen åbner i 2019. Dette er blevet foreslået i Trafikplan 2016, som er sendt i politisk høring i kommuner og regioner.

Forslagene i trafikplanen er udarbejdet for, at den fremtidige busdrift er tilpasset og sammenhængende med den nye metro, Cityringen, som åbner i 2019. Den nye metro vil medføre, at mange passagerer sparer tid ved at bruge metroen i stedet for bussen og det forventes, at der vil være færre passagerer i busserne, blandt andet på busserne der betjener Nørrebrogade.

Der vil fortsat være et behov, for at sikre en god forbindelse mellem Nørrebro – Frederikssundsvej og Herlev – Ballerup og busbetjeningen på denne strækning er et klart opmærksomhedspunkt for Movia, i det videre arbejde.

Det foreslås i Trafikplanen, at linje 5C bliver den eneste linje fra Nørreport til Herlev og Ballerup. Movia foreslår, at linjen har 15 afgange i timen og 5 meter længere ledbusser, der sikre væsentlig større kapacitet, end det du kender fra 5A i dag.

Lars Christensen skriver i læserbrevet, at den nye linje 5C vil forlænge rejsetiden ind mod byen for borgere i Brønshøj og Husum. I dag er det sådan, at rejsetiden på linje 5A, fra Nørrebro til Nørreport, er ca. 2 minutter længere end på 350S. Vi forventer, at den forskel stort set vil forsvinde, når 5A bliver opgraderet til 5C.

Dette skyldes, at de nye busser har 5 dobbeltdøre, hvor man kan stige både ind og ud, som betyder, at passagerer hurtigere kan komme af og på bussen. Samtidig vil Frederikssundsvej også være færdigombygget og betyde færre forstyrrelser for buskørslen og en mere glidende trafik. Derudover betyder ombygningen af Frederikssundsvej også, at der bliver en begrænset muligheden for at overhale, så derfor bliver gevinsten ved, at 350S springer stoppesteder over væsentligt mindre.

Cityringen giver en masse nye muligheder for rejser i den kollektive trafik og hensigten med forslag til Trafikplan 2016 er at sikre et busnet, så passagererne får et samlet system med en god sammenhæng. Borgerne i Brønshøj og Husum vil altså, i forslaget, stadig have en god busforbindelse med linje 5C ind til Nørrebro og Indre by.