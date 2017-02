Morten Kabell vil lytte til dine ideer

Torsdag den 1. december vil blive lidt af en omvendt verden for både borgerne i Brønshøj og teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). Normalt er det nemlig politikerne, der taler, mens borgerne lytter, men det bliver med omvendt fortegn, når der den 1. december fra 16.30-18.00 afholdes lyttemøde i cafeen på Pilegården.

Ideen er at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode ideer og input til Morten Kabell om udviklingen af Brønshøj inden for borgmesterens fagområde, som hovedsageligt handler om trafik og miljø. Derfor håber Morten Kabell også, at borgerne i Brønshøj har lyst til at deltage i arrangementet, så borgmesteren kan blive klogere på borgernes ønsker i bydelen.

-Det handler i bund og grund om at give borgerne en nem mulighed for at stille spørgsmål og komme i dialog med mig om deres ønsker til udviklingen af bydelen. Det kan være lidt omstændeligt at kontakte kommunen, så derfor stiller jeg nu op for at kunne give svar på de spørgsmål, folk i Brønshøj må gå rundt med og samtidig blive

klogere på hverdagsudfordringerne i området, lyder det fra Morten Kabell, som peger på, at københavnerne gennem tiden i den grad har sat deres præg på byen.

Cykeldemonstrationer har været med til at sørge for, at der i dag ikke går en motorvej gennem København langs søerne, og Havneparken på Islands Brygge er også udsprunget af lokale ønsker. I Brønshøj har de lokale været og er stadig en bærende kraft i Energicenter Voldparken, som må betegnes som en stor succes.

Arrangementet løber af stablen torsdag d. 1. december kl. 16.30-18.00 i cafeen på Pilegården, Brønshøjvej 17. Alle er velkomne.