Om gamle træer og spejderborge

Lisbeth Marner Thurebyholmvej, Brh.

Jeg kigger hver dag på Brønshøj Vandtårn fra mine vinduer. Måske er det ikke egentligt smukt, men det har sin egen charme, og det står som et vartegn for Brønshøj, som jeg har kendt det hele mit liv. Og træerne – de store gamle træer – der står omkring vandtårnet, er en fryd året rundt. En lille grøn plet midt i vores villakvarter. Det er et pivilegie at kunne bo midt i byen og stadig se egern pile op og ned af de gamle træer og høre spætten blandt de mange andre fugle fra en trætop, mens vi spejder efter pindsvinet.

Vores lokale yderst populære spejdergruppe, Bellahøj 21st Barking, har desværre mistet deres spejderhytte ved Degnemosen. Her har børn i generationer lært om naturen – i naturen. De skal selvfølgelig have et nyt hus et sted, hvor de små by-børn kan komme ud i naturen.

Men planerne for tiden er at genhuse dem på vandtårnsgrunden. Der skal bygges en 700 m2 hytte i oxideret jern, 5 m høj ud mod vejen. For at få plads skal halvdelen af de gamle træer fældes og tilbage skal stå en jernborg midt i et villakvarter. Naturen forsvinder og tilbage til spejderne er kun parcelhuse med høje hække omkring og sure naboer, der brokker sig over larm-, lugt- og trafikgener.

Det virker helt forkert! Der må da være mere egnede steder for en spejderhytte end ved vores fredede vandtårn. Hvis gamle servitutter og fredningsbestemmelser alligevel skal brydes, så vælg dog et sted, hvor spejderne får mere plads og mere natur end på denne lille grønne plet midt i et villakvarter.