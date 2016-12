Røde Kors opretter ny mentorordning for løsladte i København

Omkring hver tredje løsladte falder tilbage i kriminalitet inden for to år efter løsladelse. Manglende bolig, svage sociale netværk og en stor gæld er bare nogle af de faktorer, der får de løsladte til at falde tilbage i kriminalitet.

-Vi oplever, at der er et udækket behov for hjælp, når indsatte løslades fra fængslet. Derfor starter vi nu en ny mentorordning ved navn Primus Motor, hvor frivillige mentorer skal støtte op om den løsladte til en god start på det nye liv, ” siger Emilie Brandt, der er udviklingskonsulent i Røde Kors Hovedstaden og fortsætter:

”Som frivillig mentor kan man være med til at øge livskvaliteten i et andet menneskes liv og dermed forhåbentlig forhindre tilbagefald til en kriminel løbebane”.

Frivillige mentorer søges

En frivillig mentor kan hjælpe den løsladte med alt fra at navigere og finde svar i det offentlige system til at gå med ned i den lokale fodboldklub og på den måde være med til at skabe et nyt, socialt netværk uden kriminalitet.

For at skabe en tryg relation, starter mentorbesøgene allerede to måneder inden løsladelsen og fortsætter i omkring et år efter løsladelse. Hver løsladt får tilknyttet to frivillige mentorer, og det er nu muligt at blive mentor i København.

-Nu kan man melde sig som frivillig mentor og få muligheden for at være med til at starte Primus Motor op i København. For at blive mentor skal man have en god portion livserfaring, være over 25 år, have ben i næsen og være god til menneskelige relationer. Igennem spændende infomøder og kurser bliver man godt klædt på til mentorrollen, siger Emilie Brandt.

Primus Motor startede i april 2016 i Århus, og målet er at oprette 150 individuelle mentorforløb over fire år i seks kommuner landet over. Projektet er støttet af bl.a. TrygFonden.