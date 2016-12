Brønshøj-Husum Avis ønsker alle et rigtig godt nytår.

Nytårsaften har akutmodtagelserne landet over travlt med uheldige danskere, der er kommet galt afsted med fyrværkeriet.

Og skaderne kan hurtigt blive en dyr affære, hvis man ikke har opført sig forsvarligt med krudtet – for så dækker forsikringen ikke. Mere end tusinde gange måtte ambulancer, læger og akutbiler rykke akut ud nytårsaften for et år siden. 75 af udrykningerne drejede sig om fyrværkeriskader, og i alt 10 personer blev indbragt på landets sygehuse med alvorlige skader.

– Fyrværkeri er flot og festligt, men også meget farligt, hvis man ikke håndterer det korrekt. Selvfølgelig skal man holde sig langt væk fra ulovligt fyrværkeri, men man skal også huske at tænke på sig selv, sine omgivelser og tage sine sikkerhedsforbehold, når krudtet skal fyres af kl. 24. Ellers kan det gå hen og blive både farligt og dyrt, for forsikringen dækker ikke altid fyrværkeriskader, lyder rådet fra Lise Agerley, der er kommunikationsdirektør i Alka.

Bland ikke sprut og krudt

Hvis man kommer til skade med fyrværkeri, er det som udgangspunkt ens ulykkesforsikring der dækker. Der er dog en række undtagelser, og langt de fleste forsikringer dækker som oftest ikke, hvis man f.eks. har håndteret fyrværkeriet forkert, er kommet til skade med hjemmelavet fyrværkeri, er gået tilbage til en fuser – eller hvis ulykken sker på grund af alkoholpåvirkning.

– Hvis du i fuldskab forvolder skade på andre med fyrværkeri, dækker forsikringen ikke, og du kan risikere at skulle betale erstatning af egen lomme, siger Lise Agerley.



Fem farlige fyrværkerifejl nytårsaften

1. Du bruger ulovligt fyrværkeri

Køb eller lav aldrig ulovligt fyrværkeri, da det ofte er af meget dårlig kvalitet og kan eksplodere i ansigtet eller hænderne på dig.

2. Du bruger hånden som raketholder

Sæt altid raketten i en holder og læg sole og røggranater på jorden, mens du tænder.

3. Du bærer ikke beskyttelsesbriller

Bær altid beskyttelsesbriller – også som tilskuer.

4. Du går tilbage til en fuser

Stol aldrig på en fuser – lad den ligge. Og sørg senere for, at den bliver fjernet, så andre ikke risikerer at komme til skade.

5. Du er for fuld

Hvis du er for fuld, når du har med fyrværkeri at gøre, kan du være til fare for dig selv og andre.

(Kilde: Alka)