Det sker i kirken uge 52

Nytårsgudstjeneste i Brønshøj Kirke

Rigtig mange finder vej til kirke Juleaften, men nu er der også mulighed for at begynde nytårsaften i kirken. Det sker når Brønshøj Kirke holder nytårsgudstjeneste nytårsaftensdag kl. 15.30 – i god tid til at man kan nå hjem og høre dronningens nytårstale. – Vi vil holde en gudstjeneste, der passer til både det festlige og løsslupne og det højtidelige og eftertænksomme, som mange forbinder med nytårsaften, siger sognepræst Peter Nejsum og tilføjer: – De fleste gode fester begynder jo i kirken.

Menighedsrådet oplyser, at gudstjenesten træder i stedet for den midnatsgudstjeneste, der tidligere har været afholdt i Brønshøj Kirke.

Babysalmesang i Husum Kirke

Husum Kirkes nye babysalmesangshold starter den 5. januar, kl. 10-12. Det er for børn i alderen 0-12 måneder og deres voksne. Børnene stimuleres gennem sang, musik og bevægelse – og det samme gør nærværet mellem voksen og baby. På samme tid bliver både børn og voksne fortrolige med kirkerummet, med gudstjenestens ritualer og med salmerne. Kirsten Thorup, som er musikpædagog, korleder og organist, underviser. Kirkens præster deltager også. Det er gratis, men husk tilmelding på kirkeinfo.husum@gmail.com – der er enkelte ledige pladser og derefter en venteliste.

Nytårshøjmesse i Husumvold Kirke

I Husumvold Kirke er der højmesse Nytårsdag den 1. januar, kl. 14 ved sognepræst Lise Mortensen. Bagefter er alle velkomne til champagne og kransekage i menighedslokalerne, hvor man ønsker hinanden godt nytår.

Legestue

Husumvold Kirkes legestue starter allerede den 4. januar, kl. 10. Der er legestue i kirken hver onsdag fra kl. 10 til 12. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og masser af leg. Der er boller, saft, te og kaffe.

Juletræsfest i Husum Kirke

Husum Kirke afholder sin traditionelle juletræsfest torsdag den 29. december, kl. 14-16 med juletræ, juleknas og en hel masse hygge. Festen er for alle.

Gudstjenester uge 52

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 31/12, kl. 16:

Nytårshøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Lørdag 31/12, kl. 15.30:

Nytårsaftensgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Søndag 1/1, kl. 15.30:

Nytårsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 1/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tirsdag 2/1, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 1/1, kl. 14: Højmesse v/ Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 1/1, kl. 14:

Nytårsgudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag1/1, kl. 14:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 1/1, kl. 11:

Højmesse

Søndag 1/1, kl. 18:

Højmesse på polsk