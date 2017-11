Forvaltningen skal stramme op omkring stuealtaner

Jeg har bedt Teknik- og Miljøudvalget vurdere, om det er for svært at få altaner i stuelejligheder i København

Af Niels Bjerrum (S), borgerrepræsentant og folketingskandidat

Jeg har bedt Teknik- og Miljøudvalget vurdere, om det er for svært at få altaner i stuelejligheder i København. Jeg har set en konkret afgørelse, der tyder på, at forvaltningen kæmper mod stuealtanerne, selv om vi politisk har besluttet det stik modsatte.

Kommunens Teknik- og Miljøforvaltningen behandler ansøgninger om stuealtaner i strid med, hvad vi politikere har vedtaget, og hvad der står i de lokalplaner, som skal følges af forvaltningen. Forvaltningens begrundelser ligner noget de selv har fundet på, og noget der er i direkte modstrid med politiske bestemmelser. Det er min klare fornemmelse efter jeg er blevet gjort opmærksom på en borgers altansag, hvor der står nogle for mig urimelige begrundelser og beregninger i forvaltningens afslag til borgeren. Det har jeg bedt om en redegørelse for.

Vi har i kommunens altanretningslinjer skrevet udtrykkeligt, at stuelejligheder også skal kunne få altan. Og i den konkrete sag står der endda i lokalplanen, at boliger skal forsynes med altaner, hvis det overhovedet er muligt. Så jeg mener, at afslaget klart viser, at vores sagsbehandlere ikke følger de beslutninger, der er vedtaget og skrevet ned.