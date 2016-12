Fra Nordlys til Nordvest

Tirsdag den 3. januar, kl. 14 er der foredrag ved pastor Marija Krogh Iversen i Brønshøj Sognecenter. Hun vil fortælle om sin rejse mod præstegerningen, der bland andet går over psykologistudiet, et kloster i Italien og et møde med Islands natur.

Marija Krogh Iversen er 30 år og blev færdig med Pastoralseminariet sidste sommer. Derpå tog hun til Island for at skrive, trave og tænke lidt over livet og fremtiden, og da hun læste et jobopslag om en præstestilling i Bellahøj Kirke, blev hun straks grebet og startede i oktober i år også som præst i Brønshøj Kirke.