It’s a long way to Tipperary

Af Flemming Steen-Munch (V), gruppeformand og Cecilia Lonning-Skovgaard (V), politisk ordfører.

Året lakker mod enden, og det er tid til at gøre status. En af de ting, der ligger os i Venstre meget på sinde er, at sikre at københavnerne kan finde et sted at sætte bilen.

Derfor gik vi også glade fra sidste års budgetforhandlinger i København. Der lykkedes det nemlig at få et bredt flertal – alle partier undtagen Enhedslisten – til at bakke op om, at der skulle sikres yderligere 4.000 parkeringspladser over hele byen.

Aftalen er nu snart 1.5 år gammel, og der er kommet nogle konkrete nye pladser til borgerne: Der er blevet åbnet op for parkering på en række kommunale institutionerne og kulturhuse som Svanemøllehallen, Prismen på Amager og Grøndalcentret. Og vi forventer, at den endelige lejeaftale for 380 parkeringspladser i Indre By, vil være klar i starten af næste år.

Men, det er ikke imponerende, hvad kommunens Teknik- og Miljøforvaltning har nået til nu. Indtil videre er kun 600 pladser konkret udmøntet.

Det skal ganske enkelt gå hurtige fra nu af. Derfor vil Venstre sætte fokus på området, og fra næste år kræve månedlige redegørelser for, hvor langt forvaltningen er. Målet må være, at de 4.000 pladser skal etableres inden udgangen af 2017, så københavnerne kan få lidt nemmere ved at finde en ledig P-plads.