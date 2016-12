Julefedtet skal løbes væk

Som traditionen byder, så afvikles en afdeling af Polar Frost Cup rundt om Utterslev Mose. Det sker den 8. januar kl. 10, når 3. afdeling af vinterløbeserien afvikles – blandt andre med den lokale løbeklub Degnemoseløberen som arrangør. Start og mål foregår der, hvor Ruten og Åkandevej mødes i Tingbjerg.

Skulle du have løst til at løbe julefedtet væk, så kan du læse meget mere på www.frostcup.dk

Degnemoseløberen arrangerer også et af Danmarks ældste motionsløb, nemlig Degnemoseløbet, der har været løbet siden 1974. Allerede i januar starter træningen til løbet. Der trænes hver lørdag frem til selve løbet den 1. april.

Du kan læse mere på www.degnemoseloeb.dk