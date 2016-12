Lægerne skal leve op til lægeløftet – også i Tingbjerg

Jesper Christensen (S), socialborgmester og Jarl Feyling (S), kandidat til Regionsrådet i Hovedstaden

Der er ingen praktiserende læger i Tingberg. Det skyldes at INGEN praktiserende læger, i over et år, har ønsket at åbne en lægeklinik i området. Der er ellers nok med syge mennesker der har behov for en læge tæt på.

Forklaringen handler om penge. Lægerne tjener nemlig flere penge ved at arbejde for overklassen, end ved at arbejde for underklassen – der primært bor i udsatte boligområder som Tingberg. Der er 25 boligområder på ghettolisten i Danmark, 15 af dem mangler en praktiserende læge.

Det er både usympatisk og ulogisk at læger kan tjene flest penge, på at hjælpe de der har det mindste behov. Vores takssystem skal være modsat.

I øjeblikket genforhandler Region Hovedstaden og de praktiserende læger det takssystem. Vi mener at hensynet til de mest udsatte, i Tingberg og i resten af vores Region, skal prioriteres først.

Når danske læger færdiggør deres statsfinansierede uddannelse, starter de arbejdslivet med at afgive deres lægeløfte. Netop det løfte håber vi de praktiserende læger husker i de igangværende forhandlinger. Lægerne lover i lægeløftet at de ”vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige”.

Det er på høje tid at lægerne, og vores samfund lever op til det løfte.