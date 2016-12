Luften i København kan være mere forurenet end frygtet

Københavns Kommune vil undersøge om man kan benytte mobile og prisvenlige målestationer rundt omkring i byen. Ønsket er at kunne måle forurening helt lokalt, og foreløbige resultater fra nye luftkvalitetssensorer viser overraskende høj forurening i en trafikalt fredelig gade.

– Med de nye billige sensorer vil vi kunne give københavnerne langt bedre oplysninger om, hvordan det står til med luftforurening i de forskellige bydele. Dermed kan københavnerne tage forbehold, hvis det står særligt slemt til i deres kvarter. Samtidig kan vi på rådhuset tage informationerne med i planerne, og forsøge at skrue ned for trafikken de steder, hvor luftforureningen er størst. På den måde kan vi forhåbentlig være med til at redde nogle af de over 500 københavnere, som hvert år dør for tidligt som følge af luftforurening, siger Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell.