Nytårshilsen fra socialborgmesteren

København er for tredje gang blevet kåret til verdens bedste by at bo i. Det kan vi alle være stolte af, selv om det ikke altid er lige til at se.

Vi har fået halveret den grove kriminalitet, som unge under 18 år begår. Det skyldes, at vi nu sætter tidligere ind, når vi ser, at børn og unge er på vej i den forkerte retning. Desværre er det ikke gjort med det. De kriminelle bander skyder stadig omkring sig og spreder utryghed i hele bydelen. Vi er blevet bedre til at tilbyde dem alternativer til kriminaliteten, så fokus i stedet er rettet mod arbejde, uddannelse og sunde fritidsinteresser. Og det skal vi blive endnu bedre til, så udsatte unge ikke lader sig rekruttere til et liv i kriminalitet, men vælger vold, våben og stoffer fra.

Og her er fællesskabet en af nøglerne til at komme på rette spor. For selv om København er verdens bedste by, står nogle københavnere stadig udenfor, men heldigvis får vi bedre rammer for fællesskabet i 2017. I Tingbjerg åbner det nybyggede kulturhus, på trods af at bydelen har ligget i byggerod nærmest hele 2016. Jeg håber, at det nye kulturhus kan samle os på tværs – dørene er i hvert fald åbne for alle.

Også i Voldparken udvider vi rammerne. En ny idrætshal står klar i det nye år, og bliver et nyt aktiv for det i forvejen stærke fællesskab ved EnergiCenter Voldparken, hvor 50 frivillige foreninger i forvejen binder bånd i bydelen. På den måde løfter vi i flok. Og står vi sammen, ender ingen alene.