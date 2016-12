Sikker Skolevejs-projekt ved Korsager Skole udskudt

Børn og forældre på Korsager Skole må vente lidt længere end planlagt på at få forbedret skolevejene omkring skolen. Det var ellers meningen, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udføre skolevejsprojektet inden udgangen af 2016, men tilbuddet fra den entreprenør, som forvaltningen har en rammeaftale med, viste sig at være langt højere end anlægsbudgettet.

Derfor har forvaltningen valgt at sende opgaven i udbud i såkaldt indbudt licitation, hvor flere forskellige entreprenører giver deres bud hvorved det forventes at få prisen nedbragt. Dette sker i starten af januar, og så forventer forvaltningen at kunne gå i gang med sikker skolevejs-projektet til sommer.

Sikker Skolevejs-projektet ved Korsager Skole er del af en samlet pakke med i alt otte skolevejsprojekter, som er politisk besluttede. Tre af de otte projekter er blevet udført som planlagt i år. Dette gælder projekterne ved Kildevældsskolen, Peder Lykke Skole og Skolen ved Sundet. Projekterne ved Korsager Skole, Vigerslev Allé Skole, Nørre Fælled Skole og Lergravsparkens Skole afventer derimod udbudsrunden.

Endelig er det planlagte projekt ved Tagensbo Skole på Hovmestervej blevet udsat, fordi der også skal gennemføres skybrudssikring og genopretning på Hovmestervej i 2017/2018. Ved at koordinere disse tre forskellige projekter, kan forvaltningen forkorte den samlede periode med vejarbejde på Hovmestervej, og minimere generne for beboere og trafikanter.