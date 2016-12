Svar til Morten Kabell om renoveringen i Tingbjerg

Af borgerrepræsentant Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti

”Jeg og min forvaltning har gjort alt, hvad vi kan for at hjælpe beboerne. Det kan jeg forsikre både Finn Rudaizky og beboerne om”, skriver borgmester Morten Kabell (EL) 20/12 her i avisen.

Desværre er det modsatte tilfældet. Der ligger masser af klager hos Morten Kabell som er blevet ignoreret og først efter, at sagen blev rejst i Borgerrepræsentationen fik Kabell pludselig travlt. Det er fortsat yderst kritisabelt, at borgmesteren har nægtet at besigtige de sundhedsfarlige lejligheder og helt uforståeligt, at han ikke vil besøge de børn og voksne, som på grund af renoveringsstøv, asbest m.m. op til flere gange har været indlagt på hospitalet. Det er efter min mening skødesløst og uværdigt.

Helt grelt bliver det, når Kabell ”glemmer” at fortælle læserne af denne avis, at det er ham som kommunens borgmester har tilsynspligt med arbejdets udførelse. Det er i tilsynspligten tydeligt fastslået, at finder kommunen forhold, som ikke lovmæssigt er i orden, så har man pligt til at gøre opmærksom på det. Morten Kabell og hans forvaltning vidste f.eks. godt, at beboerne i Tingbjerg fra starten slet ikke blev tilbudt genhusning, men man protesterede ikke.

Først da problemet blev rejst i medierne vågnede Kabell op. Det gjaldt om at beskytte sig selv politisk mere end at beskytte sundhedsplagede beboere i skandalerenoveringen. Godt nytår til alle. Også til Morten Kabell.