Vedrørende nedlæggelse af linje 350S

Områdechef i Movia, Torsten Rasmussen, skriver i BHA den 29-11 ubetinget begejstret om de mange lyksagligheder som linje 5C udelukkende vil bringe til hele Brønshøj/Husum området, når den bliver det eneste bindeled mellem City og Brønshøj/Husum/Herlev/Ballerup:

For det første tror jeg slet ikke Torsten Rasmussen selv benytter sig af hverken linje 5A eller linje 350S – Eller har gjort det? For så ville han ikke postulere at linje 350S kun er 2 minutter hurtigere inde på Nørreport end linje 5A – Det er simpelthen direkte usandt og en fattig argumentation i debatten!

Faktum er at jeg selv personligt når frem 6-9 minutter hurtigere end ved at bruge linje 5A. Jeg har senest erfaret dette fredag den 16/12 med afg. fra Husum torv kl 14.27 med linje 350S som jeg tog tid på, i øvrigt en travl fredag i julemyldretiden. Jeg ankom til Nørreport st kl 14.54 stod af og ventede til jeg så den linie 5A som drejede ud af sløjfen, netop som jeg havde sat mig op i 350S på Husum Torv.

Denne 5A (jeg tog bussens nummer) ankom 8 minutter senere på Nørreport St kl præcis 15.03 og det skal nævnes de kørte fra Husum Torv på præcis samme tid!

Vi har hverken metro eller har udsigt til at få det her i Brønshøj/Husum det er en stor svinestreg at gøre sig tanker om at nedlægge vores eneste reelle hurtigbus mod city – Torsten Rasmussen glemmer også at fortælle at Linie 5C skal stoppe ved ALLE stoppesteder på sin vej ind mod Nørreport, fra Ballerup, men hvorfor skal vi have forøget transporttiden med mere end 5-6 minutter og i flere tilfælde op til 10 minutters længere rejsetid!?

Det kan KUN ses som en klar forringelse for alle buspassagererne fra Ballerup i Nord til Brønshøj/Husum og Nørrebro i Syd!

Jeg har aktivt målt disse tider for Linje 5A og Linje 350S og jeg inviterer hermed Torsten Rasmussen til en tur med 350S og så tager vi et stopur med, så han ved selvsyn kan se og måle den store forskel der er på 5A (C) og 350S!