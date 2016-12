Vi kan da ikke bare se koldt på, hvad der foregår

Politikerne er ikke ligefrem faldet over hinanden i iver for at hjælpe beboerne i Tingbjerg, der siden april måned har levet med renovering af deres lejligheder.

Det har blandt andet medført, at beboerne har levet med konstant støv og støjgener. Flere har levet uden køkken i over en måned, og det allerværste er, at der er flere, som er blevet kronisk syge af at bo i lejligheder, fyldt af skimmelsvamp.

Flere borgmestre i Borgerrepræsentationen er blevet kontaktet og tilbudt at bese renoveringen, men hverken overborgmester Frank Jensen (S), Morten Kabell, borgmester for Teknik- og Miljø (EL) sundhedsborgmester Ninna Thomasen (SF) eller socialborgmester Jesper Christensen (S) har på flere opfordringer ikke ønsket at røre ved sagen.

Men Finn Rudaizky, der er Socialordfører i Københavns Borgerrepræsentation for DF, valgte i sidste uge at tage ud og besøge en familie, hvis lille datter er blevet kronisk syg af at bo i lejligheden.

Familien Husseins halvandenårige datter har indenfor kort tid været kørt på hos­pitalet to gange for at få en maske. Hun har været meget syg, og familien har gentagne gange bedt om at blive flyttet, men de har aldrig hørt tilbage fra fsb.

-Min datter var rask indtil renoveringen begyndte, fortæller Hachem og Zenab Hussein, der er ulykkelige over, at hans datter nu dagligt skal have astmamedicin og øjendråber

Direktør Claus Olsen fra fsb sagde i et interview i Brønshøj-Husum Avis for tre uger siden, at alle nu ville blive tilbudt genhusning.

Men det er helt nyt for familien Hussein.

-Vi vil da rigtig gerne genhuses, men har ikke fået at vide, at det kunne lade sig gøre, fortæller Hachem, mens han forsøger at holde sin lille datter væk fra det støvede gulv i det værelse, som både fungerer som familiens soveværelse, køkken og opholdsstue.

Der er nogle familier i fsb’s lejligheder, der er blevet tilbudt genhusning, som har sagt nej. De har set, hvordan man har behandlet den skimmelsvamp, der er på væggene.

– I mange tilfælde er skimmelsvampen slet ikke fjernet, den er bare blevet malet over, fortælle flere beboere.

Forfærdeligt

Finn Rudaizky bliver vist rundt i familien Husseins lejlighed, som er pakket ind i støv. Ude i køkkenet, som har stået urørt i over en måned, lugter der jordslået, og væggene i både køkken og bad er sorte af skimmelsvamp.

-Hvis man ikke kommer herud, så forstår man simpelthen ikke, at nogen kan bo sådan her. Det er mystisk at borgmestrene ikke kommer herud og kigger som det mindste. Hvis der var nogen, der boede sådan her på Østerbro, så skulle I se politikerne mobilisere alt hvad der skal til, for at gøre det bedre, siger Finn Rudaizky, der synes det er skandaløst, som den renovering foregår.

Han mener heller ikke, at det er god reklame for fsb, og han er bestemt ikke imponeret over Københavns Kommunes ageren.

-Hvorfor pokker har borgmester Morten Kabell (EL) endnu ikke været ude og besigtige de forfærdelige forhold? Vi kan da ikke som politikere godtage, at lejere er i livsfare og i sundhedsfare og blot se koldt på, at der ikke tages hensyn til lejere, og at asbest tilsyneladende fjernes uden forudgående info til beboerne. Der burde være tilbudt genhusning fra starten. Det er også en fejl. Nu stiller jeg omgående nogle politikerspørgsmål til Enhedslisteborgmesteren. Der må ske noget i sagen. Men, forbliver borgmesteren fortsat reel passiv, så bør Borgerrepræsentationen drøfte hele sagen, fastslår Finn Rudaizky.





Sagen er nu også nået ind i Folketinget.

Ida Auken (RV) og Kåre Dybvad (S) beder nu også transport-, bygnings- og boligmini­ster Ole Birk Olesen (LA) kommentere på ”Skandalerenoveringen i Tingbjerg

Spørgsmål til Morten Kabell Finn Rudaizky har nu sendt følgende spørgsmål til borgmester Morten Kabell:

· Har Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell været ude og besigtige de forfærdelige forhold vedrørende FSB-renoveringen i Tingbjerg?

· Kan forvaltningen give en status for tilsynets og forvaltningens eventuel øvrige involvering i renoveringen? Motivation

Jeg er gennem pressen blevet opmærksom på denne sag (http://bha.dk/2016/11/skandalerenovering-i-tingbjerg-2/) Heraf fremgår det, at Teknik-og Miljøforvaltningen har tilsynspligt med renoveringen og at kommunen som tilsynsmyndighed påser om lejerne er i livs-/sundhedsfare og at kommunen som bidragsydere til renoveringen ikke blot kan se koldt på, at der ikke tages hensyn til lejerne og at asbest tilsyneladende fjernes uden forudgående info til beboerne.

Spørgsmålet bliver stillet til Morten Kabell på torsdag.

”.