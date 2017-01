1, 7 mio. kr. til fire unge i Caribien

Københavns Kommune har fra 2010 til 2015 haft fire unge anbragt på skibsprojekter i Caribien til en pris på 1,7 mio. kr. Metroxpress kunne sidste år fortælle, hvordan 26 kommuner i samme periode har brugt næsten 42 mio. kr. på at sende 59 kriminelle og utilpassede unge på skibsprojekter i Caribien. De unge har blandt andet begået grove overfald, væbnet røveri og/eller været ude i stofmisbrug. Københavns Kommune har brugt 1.421.021 kr. på at sende 2 unge til Caribien siden 1/1- 2015, og oplyser at skibsprojektet i begge tilfælde har været godkendt som socialpædagogisk projekt af socialtilsynet, og at skibet har været godkendt af Søfartsstyrelsen.