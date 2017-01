Med en blanding af tegning, maling og decoupage skaber den lokale kunstner, Lil Lyrstrand, eventyrlige landskaber.

Lil er selvlært kunstner, født 1986. Fra tidligere at have været optaget af portrættering, fotografering og tøjdesign har hun de seneste år været optaget af at lade forskellige teknikker og materialer være skabende for hinanden. I en søgen efter ro, naturens ro, må dramatikken inddrages ved de skiftende horisonter og brudte landskaber.

Velkommen til en udstilling med udsigt

Udstillingen kan ses hverdage på 2.sal kl. 12-18 og lørdage 10-14. Dog er den pga. andre arrangementer lukket d. 6/2, 17/2 og 20/2.