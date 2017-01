Martin Luther og 500-års reformation I år fejres 500 året for Reformationen, og det markeres i Brønshøj Kirke med en række arrangementer i årets løb. Tirsdag den 7. februar, kl. 14 inviterer Menighedsplejen til et spændende foredrag i Sognecentret, Præstegårds Allé 5 ved uddannelsesleder ved Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter Ulla Morre Bidstrup. Alle er velkommen. Kaffe og foredrag 20 kr.

Foto (Ulla): Ulla Morre Bidstrup. Foto: Lars Aarø

Sæsonstart på Barselshøjskolen

Barselshøjskolen i Husum Kirke starter på en ny sæson tirsdag den 31. januar, kl. 10. Organist og babysalmesangsinstruktører Christina Bovin og Kirsten Thorup er værtinder for dette års første mødedag, som handler om musik og babysalmesang. Det er helt gratis at deltage og alle er naturligvis velkomne. Tilmelding på Husum Kirkes hjemmeside.

Morgensang i Husum Kirke

Sognepræst Mia Mohr inviterer torsdag den 2. februar, kl. 9 til morgensang og morgenkaffe i Husum Kirke. Alle er velkommen.

Onsdagsklubben

Husum Kirkes Onsdagsklub har onsdag den 8. februar, kl. 14 inviteret kunsthistoriker Tine Kragh til at fortælle om Kristusfremstillinger gennem tiden. Traditionen tro serveres der kaffe, te, ostemadder og kage. Det koster 20 kr. at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.

Luthergudstjeneste

Torsdag den 9. februar, kl. 19 markerer Husum Kirke Reformationsjubilæet i 2017. Det gøres med en aftengudstjeneste, der trækker tråde tilbage til Martin Luthers gudstjenester for 500 år siden. Der er lagt op til en anderledes aften i kirken.

Legestue for børn og voksne

Der afholdes legestue i Husumvold Kirke onsdag den 1. februar, kl. 10 med et par hyggelige timer sammen med andre børn og voksne. Som altid serveres der boller, saft, te og kaffe. Det kræver ingen tilmelding at være med.

Lysgudstjeneste i Husumvold Kirke

På selve Kyndelmissedag fejrer Husumvold Kirke dagen, hvor vinteren vender, og vi går mod lysere og varmere tider. Sognepræst Lise Mortensen inviterer til lysgudstjeneste torsdag den 2. februar, kl. 17. Der er suppe at varme sig på bagefter. Gratis adgang.

Nyhed – Favntag med tro og eksistens

Som noget helt ny tilbyder Husumvold Kirke kristendomsundervisning for voksne. Gennem samtaler, øvelser og opgaver går deltagerne sammen med sognepræsterne Stig Boel og Line Bjørn Hansen på opdagelse i tro, liv og eksistens. Der er på forhånd udvalgt fire temaer: Det Onde, Lykke, Sandhed og Tro. Første mødegang er torsdag den 30. marts kl. 19, og der er allerede åben for tilmeldinger. For mere information se www.husumvoldkirke.dk.

Hvordan kom Moses over havet?

Sognepræst Asser Skude vil i Bellahøj Kirke, onsdag den 8. februar, kl. 17, fortælle børn og barnlige sjæle historien om Moses, der ifølge Biblen skulle hjælpe Guds folk, der var slaver under Farao. Man kan høre om Moses og hans oplevelser i Ægypten, og hvordan han siges at have reddet Guds folk ved at gå over det Røde Hav. Man kan prøve at komme gå i Moses’ fodspor bl.a. gå igennem Det Røde Hav, som er fyldt med en masse af fisk. Gudstjenesten er tilrettelagt for børn og deres familier. Der er aktivitet og gave til alle børn. Spaghetti med kødsovs bagefter er gratis for børn. Ingen tilmelding.

Humor – en alvorlig sag

Fredag den 3. februar, kl. 14 får Fredagscaféen i Bellahøj Kirke besøg af Bakkens Pjerrot. Pjerrot, med det borgerlige navn Kurt Flemming, holder et foredrag der går bag om humoren. Hvad er humor? Forskellig former for humor, minus det platte og sjofle, timingen, dem der gik ned på presset, hvornår humor ikke er på sin plads og meget, meget mere. Som sædvanlig er der kaffe og kage til 15 kr.

Gade-kryds i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 2. februar, kl. 19.30 fejres den store danske komponist Niels W. Gade, der i år ville have fyldt 200 år. Gade blev den første verdenskendte danske komponist, da han i midten af 1800-tallet efterfulgte Mendelssohn som kapelmester for det berømte Gewandhaus-orkester i Leipzig. Orgelmesterkoncerten tager udgangspunkt i hans orgelmusik og de komponister, der krydsede hans vej og inspireredes af ham. Der vil være musik af Hartmann, Mendelssohn, Langgaard og naturligvis Gade. Gratis adgang

Var Jesus keltisk?

Torsdag den 2. februar kl. 19, inviterer Bellahøj Kirke til Aftenrum med provst Per Vibskov fra Nørrebro. Temaet er ”Var Jesus K(eltisk)? – et causeri om alt det, vi ikke ved, men har en anelse om”. Den skotske ø Iona på De indre Hebrider har siden år 563 været centeret for den keltiske kristendom. Per Vibskov har flere gange besøgt Iona, og det er inspirationen herfra som Aftenrum vil bære præg af denne gang, hvor musik, tekster og spiritualiteten smelter sammen.

Gudstjenester uge 5

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 5/2, kl. 10.30:

Bellahøjmesse v/ Peter Møller Jensen og Asser Skude

Onsdag 8/2, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 5/2, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 5/2, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste. Tema: Forundring og

forandring v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 5/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 7/2, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 5/2, kl. 10: Højmesse

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 2/2, kl. 17:

Lysgudstjeneste

v/ Lise Mortensen

Søndag 5/2, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 5/2, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Onsdag 8/2, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 5/2, kl. 10.30:

Højmesse med dåb

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 5/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 5/2, kl. 18:

Højmesse på polsk