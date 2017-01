Spekulativ udlejning gennem Airbnb skal stoppes

Af Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune

Flere og flere københavnere udlejer deres bolig via tjenesten Airbnb, når de rejser på sommerferie eller bare tager en weekendtur væk fra byen. Det er dejligt, at københavnerne har denne mulighed, og det giver samtidig turister mulighed for at bo som københavnerne, når de besøger vores by.

Men det er ikke i orden, at nogle er begyndt at se en fed forretning i at udnytte udlejningstjenesten. Lige nu opkøber boligspekulanter lejligheder rundt omkring i København, alene med det formål at udleje boligen til overpris via Airbnb. Denne form for spekulation presser priserne i vejret og studerende, folkepensionister og almindelige lønmodtagere ud af byen.

Og det er ikke kun i København, at man kæder Airbnb direkte sammen med de skyhøje boligpriser. I Barcelona, Berlin og New York har man bl.a. været nødt til at gøre det ulovligt at udleje sin bolig i få dage ad gangen via Airbnb. Og senest har man i Holland landet en aftale om, at en bolig maksimalt må udlejes 60 dage om året via udlejningstjenesten.

Vi er nødt til at gøre noget lignende i København.

Derfor har jeg netop inviteret Airbnb til et dialogmøde på Rådhuset i København. Her skal vi i fællesskab arbejde os frem til en model for, hvordan københavnerne fortsat kan bruge Airbnb, når de fx skal på sommerferie, men hvor vi samtidig får gjort op med den negative spekulation og udnyttelse af udlejningstjenesten, der lige nu står på.

Vi skylder københavnerne et opgør med den boligspekulation, der lige nu ødelægger det københavnske boligmarked og sender folk fra hus og hjem.