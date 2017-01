Åbent brev om Københavns Madhus

Af Hanne Blomhøj, leder, Fuglereden, Smørumvej, Brønshøj

Jeg er leder i Fuglereden, hvor den daværende Ungdomsgårdens Vuggestue i 2009, inden sammenlægningen med børnehaven vandt ”Det Fuldendte Måltid”, som Københavns Madhus havde fået stablet op som projekt ”Køkkenløftet”. Københavns Madhus har i alle årene siden den spæde start i 2006-2007 været en fantastisk samarbejdspartner, som med engagement, indlevelse og stor faglighed har hjulpet alle institutionerne i København i gang med at højne kvaliteten i vores institutioners køkkener.

Ikke bare madkvalitet, men endnu mere vigtigt selve værtskabet (når medarbejderne skal spise med børnene eller de ældre) har Københavns Madhus sat fokus på. Vi har altid haft fantastiske madmødre i køkkenerne, men det har ikke altid været lige fantastisk den måde medarbejderne har leveret varen videre på og det har madhuset sat fokus på.

I Ungdomsgårdens Vuggestue begyndte vi at se på måltidspædagogik allerede i 2003 og dette var den primære årsag til, at vi vandt ”Det Fuldendte Måltid” i 2009.

Fra nytår 2017 er det så pludselig ikke Københavns Madhus, der skal være vores samarbejdspartnere mere, men Meyers Madhus. Jeg har stor respekt for Meyer og alle de utrolige projekter, den mand har sat i værk, men jeg kan desværre ikke forlige mig med, at Københavns Madhus nu er ”sat på porten” af Københavns Kommune. Jeg kender ikke de bagvedliggende årsager. Gætter på, at det er økonomi, men uanset hvad, så deltager jeg ikke i nytårskur i år i Meyers Madhus.

Ikke fordi jeg har noget imod Meyers Madhus, men fordi jeg ikke kan støtte Københavns Kommunes beslutning og jeg skylder Københavns Madhus at sige nej tak. De har sat dette fantastiske skib i søen og er nu blevet bedt om at forlade det. Denne beslutning, synes jeg, er uartig.

En stor tak til madhuset for den utrolige opbakning, støtte og vejledning vi har fået igennem alle disse år og tak fordi I hjalp os om bord. Nu vil vi også forlade skibet og lade kommunen og Meyers Madhus sejle videre uden vores deltagelse. Det ville glæde mig om andre institutioner, der føler det samme, ville følge trop.