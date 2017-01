Åbent hus i den ombyggede Bellahøj Kirke

Dagen begynder med kirkens helt egen søndagsgudstjeneste, den såkaldte Bellahøjmesse, hvor rytmisk musik, nutidige ord, nærvær og medinddragelse er nogle af nøgleordene. Efter eksilet på Tomsgårdsvej er Bellahøjmessen vendt tilbage til sit eget hus. Kl. 10.00 er der morgenkaffe med introduktion til dagens tema, og selve Bellahøjmessen begynder kl. 10.30.

Efter gudstjenesten er der salg af smørrebrød, og der vil være mulighed for at komme på en guidet rundtur i alle krogene af det udvidede kirkekompleks. Man kan også være heldig at vinde i tombolaen eller gøre et fund på loppemarkedet med gode resteffekter fra efterårets markedsdag samt overskydende inventar fra den ”gamle” kirke. Strikkecaféen stiller op med salg af lune varer til at komme igennem vinteren – og alt hvad der kommer ind på dagen går til kirkens nye, flotte flisegulv.

Kl. 14 byder kirkens husgospelkor, Gospel Unusual, på en minikoncert med medrivende numre fra deres repertoire af god gammeldags gospel. Så længe flaget foran kirken er oppe, er der gang i det åbne hus.