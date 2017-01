Afgørende weekend for BSF

I 12 sæsoner i Skakligaen har Brønshøj Skak Forening holdt sig i top-4 i skakligaen, hvor landets ti bedste klubber dyster. I denne sæson er BSF godt på vej til at fastholde det høje niveau. Efter tre runder har klubben på Frederikssundsvej 118A indtaget føringen, og den kan meget vel udbygges i den kommende weekend.

I skak har hjemmebane ikke den store betydning ud over, at hjemmeholdets spillere undgår et par lange rejser, som i dette tilfælde vil sige SK 1968 fra Aarhus og Jetsmark i Nordjylland, som kommer på besøg hhv. lørdag kl. 14 og søndag kl. 10.

– Disse to kampe vil vise, om vi endnu en gang skal være med i kampen om guldmedaljer, siger Carsten Petersen, formand for BSF og holdleder for klubbens 1. hold.

– På papiret bør SK 1968 være den letteste modstander, men de har overrasket i år, så vi skal være oppe på dupperne, siger Carsten Petersen.

Med på Brønshøjs hold er Nikolaj Palm, og han runder sin skakligakamp nr. 100 mod SK 1968. Stormester Carsten Høi har i øjeblikket spillet næstflest med i alt 97 kampe.

I øvrigt fylder Carsten Høi 60 år den 16. januar. BSF fejrer stormesteren med en reception den 20. januar kl. 18 til 20 i klubbens lokaler. Herefter holder Carsten et foredrag på en times tid, inden stormesteren selv er med i en afsluttende lynturnering, hvortil det stadig er muligt at tilmelde sig.