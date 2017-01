Bimser med talent

Udenfor musiklokalet på Brønshøj Skole bliver der klappet og sunget på livet løs hver onsdag. Det er musiklærer Kevin Dyrholm, der sidste år introducerede pigerne fra 6. a til patty-cake.

Patty-cake er oprindelig en børneleg, hvor deltagerne klapper i egne og hinandens hænder, mens de synger flerstemmigt og ”Bimserne” fra Brønshøj har gjort legen til deres helt egen.

-Jeg kendte flere af pigerne fra musikundervisning og fra et gammelt pigeband, vi havde på skolen og tænkte, det kunne være sjovt at lære dem patty-cake, fortæller Kevin Dyrholm, der en dag optog pigernes strabadser og lagde det ud på Facebook.

Det var pludselig meget interesse omkring pigerne og pludselig skulle de være med i ”Danmark har talent”.

Duller nej tak

Det hele gik meget stærkt. Der blev øvet hver dag. Der skulle findes kostumer og et navn.

-Det var meget vigtigt for mig, at pigerne ikke blev for dullede og havde masser af makeup på. De skulle have et outfit, som var kønsneutralt og børnetro. Det måtte gerne være et modtræk til den tendens med at piger bliver voksne for hurtigt, fortæller Kevin, der også mener at gruppens navn ”Bimserne” er sådan et lidt low key navn, som passer godt til pigerne.

Sammenhold

Det har været rigtig spændende for ”Bimserne ” at få lov til at være på scenen og møde de andre deltagere og de kendte dommere.

-Da vi stod foran dem, var det ligesom om, vi stod og kiggede ind i tv´et, fortæller Silke og tilføjer, at det er sjovt at få lov til at se, hvordan tv bliver lavet og hvordan det også bliver klippet sammen.

Men en ting har været helt specielt for pigerne og det er sammenholdet, der er blevet skabt af hårdt arbejde og en jernvilje.

-Vi er blevet meget tætte. Der er meget pres på og ind i mellem har vi også tudet, fordi vi ikke har følt, at vi kunne lære koreografien, siger Marie, der som sine veninder glæder sig over at være gået videre.

Men udover det faktum at pigerne bliver dygtigere og dygtigere, så har Kevin Dyrholm også oplevet en kæmpe transformation.

-Flertallet af pigerne har fået langt mere selvtillid. De er blevet mere modne, og så er det dejligt at undervise, når alle i gruppen er topmotiverede.