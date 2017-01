Byggesagshonorarer til debat – igen

Formanden for boligforeningen SAB´s afdeling på Bellahøj, John Steen Johansen, rejser igen spørgsmålet om fordeling af byggesagshonorarer, der udbetales til SAB´s organisationsbestyrelse i forbindelse med byggesager og renoveringer. John Steen Johansen foreslår bl.a., at honoraret deles ligeligt mellem bestyrelsesmedlemmer og lokalt valgte repræsentanter i den enkelte byggesags følgegruppe. Forslaget behandles på et repræsentantskabsmøde i SAB den 26. januar. En evt. kommende helhedsrenovering af SAB´s afdeling på Bellahøj skønnes at udløse et byggesagshonorar på 345.000 kr.