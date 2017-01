De fik støtte fra 2700Bydelspuljen

Lokaludvalget har uddelt 207.700 kr.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har på sit sidste møde i 2016 uddelt støtte til aktiviteter i bydelen, der skal afholdes i år. Lokaludvalget besluttede at støtte følgende projekter:

• Fastelavn på Brønshøj Torv fra Spejderne Bellahøj 21st Barking: 12.700 kr.

• Koncertrække i Kulturhuset Pilegården fra Musichouse Brønshøj: 40.000 kr.

• Aktiviteter i Rytterskolens Have fra Rytterskolens Havelaug: 1.500 kr.

• Tingbjerg spiser sammen fra Tingbjerg Pensionistcenter m.fl.: 25.000 kr.

• Urban Dance 2017 fra Kulturhuset Pilegården: 35.500 kr.

• Den Magiske Skole fra Rollespilsfabrikken: 10.000 kr.

• Junior Kokkeskole fra Folkekøkkenet og Blå Congo: 5.000 kr.

• Teatertilbud for hukommelsessvækkede fra Kulturhuset Pilegården: 15.000 kr.

• En sommerdag på Bellahøj 2017 fra Foreningen En Sommerdag: 55.000 kr.

• Fastelavn i Husum Bypark fra Husum Byparks Venner: 8.000 kr.

Næste frist den 23. januar

På mødet gav Lokaludvalget afslag til en ansøgning om økonomisk støtte til blandt andet en bog om fremtidens folkebibliotek, der ikke skønnedes at være tilstrækkelig bydelsrelateret samt afslag til støtte til en ansøgning fra Kultur og Fritid Nord om 30.000 kr. til støtte til et projekt med frivillige fritidsguider. Afslaget begrundes med, at Lokaludvalget finder, der er tale om en kommunal driftsopgave.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 2017 fået 1,7 mio. kr. i en pulje til bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter.

Næste ansøgningsfrist til Bydelspuljen er den 23. januar. Lokaludvalget behandler disse ansøgninger på sit møde den 23. februar. Lokaludvalgets sekretariat hjælper gerne, hvis man er i tvivl om proceduren ved ansøgninger samt giver vejledning om hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at få støtte.