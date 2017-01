Der blev netværket mellem kuglerne

Fotos: Christian Ove Carlsson

Mange sportsklubber rundt om i landet lever af opbakning fra lokale virksomheder, butikker og håndværksmestre. Brønshøj Boldklub er trods sin fornemme placering i fodbolddivisionerne på 72. år stadig stærkt afhængig af, at bydelens erhvervsliv lader daleren og mere til rulle.

Derfor er Erhvervsklubben Hvepsene en kerneinstitution i boldklubben, der om blot to år fejrer 100 års jubilæum. Erhvervsklubben sørger for at danne netværk mellem bidragsydere og sponsorer. Virksomheder, butiksledere og mestre kan netværke på kryds og tværs, og særligt ved sociale arrangementer lærer man hinanden at kende.

Særligt populær blandt medlemmerne er den årlige bowlingaften i Grøndal Multicenter. I år tog 49 deltagerne deres vinterstøvler af og iklædte sig de strømlinede bowlingsko. Der blev bowlet på livet løs, men der også blev snakket om Brønshøjs muligheder for at rykke op i 1. division og netværket i øvrigt, mens kuglerne fløj af sted.

Ny mester

Den forsvarende mester Kim Christiansen fra Brønshøj Kloak nåede ikke samme niveau som sidste år, så derfor var det midt i 2. runde nogenlunde sikkert, at der skulle kåres en ny mester. Flemming Antony fra 2700-netavisen havde tilsyneladende godt gang i bowlingarmen og scorede 286 point, men i sidste øjeblik blev han passeret af både Martin Lagerstrøm fra Blikkenslagermester Tommy Schmidt (291 point) og Lars Asmussen fra Nykredit Center Glostrup (308). Judith Hansen fra WR Fuge blev bedste damespiller med 205 point.

Niels Bjørn Hansen fra Brønshøj Boldklub sørgede for den allerflotteste afslutning, da han sluttede med tre strikes i de sidste tre kast! Sådan skaber respekt – også selv om kuglen tidligere drillede Niels Bjørn indimellem.

Da keglerne igen stod stille blev der drukket lidt vin til den gode mad. Mange sponsorer havde udsat præmier, så enhver deltager tage hjem med en lille erkendtlighed i hånden.

Alt i alt en god aften for de mange fremmødte. Nye forretningsforbindelser blev etableret og netværket plejet. Det kan så genoptages den 25. marts, når Brønshøj Boldklub spiller sin første hjemmekamp i forårssæsonen mod Kolding IF. Sæsonstarten foregår 18. marts mod Kjellerup på udebane.

This slideshow requires JavaScript.