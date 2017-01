Det sker i kirken uge 1

Spaghettigudstjenester igen i Bellahøj Kirke

Onsdag den 11. januar, kl. 17 afholdes den første spaghettigudstjeneste i den nye istandsatte og moderniserede Bellahøj Kirke. Forældre og børn er meget velkomne til at komme og høre Louise Getreuer Miskow fortælle en af de mærkeligste historier fra Biblen. Historien om to gamle mennesker på næsten 100 år, som ønskede sig en masse børn – og fik det. De fik lige så mange som der er stjerner på himlen, både børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.

Historien bliver fortalt med brug af Sigurd Barretts musik og sange om Abraham. Der er en lille gave til børnene og bagefter spises spaghetti. Tilmelding ikke nødvendig.

Nytårskoncert i Kapernaumskirken

Torsdag den 5. januar, kl. 17 er der en rigtig nytårskoncert med fest, pomp og pragt og de skønneste orgeltoner i Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45. Koncerten varer 45 minutter, og der er gratis adgang. Ved orglet sidder tidligere domorganist Flemming Dreisig.

Nytårskoncerten er samtidig den første koncert af 3 i Kapernaumskirkens orgeltrilogi, og der er festlige og sjove ting på programmet. Flemming Dreisig har igennem årene gjort det til sit speciale at spille musik fra operaer, operetter eller orkestermusik i egne transskribtioner for orgel, og han betegnes som ét af landets største orgeltalenter.

Efter koncerten inviterer kirken på en forfriskning.

Foredrag med tidligere overrabbiner

Bent Lexner, der er tidligere overrabbiner for Mosaisk Trossamfund holder tirsdag den 10. januar, kl. 19.30 et spændende foredrag i Brønshøj Menighedssamfund i Sognecenteret på Præstegårds Allé. Bent Lexner er en meget anvendt og afholdt foredragsholder og vil fortælle om sine erindringer. Alle er velkommen.

Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5

Babyerne synger videre

En ny sæson babysalmesang begynder i Brønshøj Kirke, og der er stadig ledige pladser på de to hold mandage kl. 10 og kl. 12.30. Babysalmesang stimulerer barnets sanser og giver et tæt samvær mellem barn og forælder. Det smukke kirkerum er rammen om sang og leg, rasleæg, salmer, sæbebobler, tykke kinder og tandløse smil i skøn forening, hvor musikpædagog Christina Bovin står for forløbet.

Yderligere oplysninger på kirkens hjemmeside www.bronshøjkirke.dk.

Gudstjenester uge 1

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 8/1, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Onsdag 11/1, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Asser Skude

og Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 8/1, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 8/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 8/1, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 10/1, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 8/1, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Onsdag 11/1, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 8/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 8/1, kl. 11: Højmesse

Søndag 8/1, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 8/1, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen