Det sker i kirken uge 2

I Luthers fodspor

Dette års Onsdagsklub i Husum Kirke starter med menighedsrådsformand Børge Rossings fortælling om sognerejsen i Luthers fodspor – suppleret af billeder fra turen. Det sker onsdag den 11. januar, kl. 14.

En god start på dagen

Husum Kirke inviterer også torsdag den 12. januar, kl. 9 til morgensang og en god start på dagen. Denne gang med sognepræst Iben Hornshøj Sørensen. Der er kaffe indtil kl. 10

Koncert i kirken

Med poetiske og inciterende toner af Francisco Tarrega, Manuel Maria Ponce, Antonio Lauro og Luis Milen skaber guitaristen Allan Sjølin sydens varme, midt i januar, på sit fantastiske instrument, hvis intime klang udfolder sig smukt i Husum Kirkes akustik. Koncerten afholdes torsdag den 12. januar, kl. 19.

Spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke

Der er mulighed for at komme med de hellige tre konger ud på en rejse for at finde det nyfødte Jesusbarn tirsdag den 10. januar kl. 17, når sognepræst Line Bjørn Hansen holder en halv times spaghettigudstjeneste. Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Legestue i Husumvold Kirke

Onsdag den 10. januar, kl. 10 afholdes der igen legestue i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Der er nybagte boller, saft, te og kaffe.

Nytårskoncert i Kapernaumskirken

Torsdag den 12. januar, kl. 17 er der igen nytårskoncert med de orgeltoner i Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45. Koncerten varer 45 minutter, der er gratis adgang, og efter koncerten inviterer kirken på en forfriskning.

Nytårskoncerten er samtidig nr. 2 koncert af 3 i Kapernaumskirkens orgeltrilogi, og det er festlige og pompøse stykker, som Jens E. Christensen, til daglig organist ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, har sat på programmet, bl.a. barokmusik af den dansk-tyske orgelspiller Didrik Buxtehude. Der fremføres Præludium, Fuga og Ciacona i C-dur og Præludium i e-moll.

Da det er 200 året for komponisten Niels W. Gades fødsel, spiller Jens E. Christensen også den smukke orgelkoral ”Hvo ikkun lader Herren råde”, samt hans pragtfulde festpræludium over ”Lover den Herre”. En perle, som afslutning på en nytårskoncert med en organist i særklasse.

”Kollektivet” åbner årets filmaftener i Bellahøj Kirke

Torsdag den 12. januar, kl. 19 er det tid for årets første filmaften i Bellahøj Kirke, og på plakaten står en af de mest opsigtsvækkende danske film fra 2016, Thomas Vinterbergs drama ”Kollektivet”, der tager udgangspunkt i instruktørens egen opvækst. ”Kollektivet” er en humoristisk, men også et smertefuldt og rørende portræt af en hel generation. Filmen er en både nænsom og konfronterende kærlighedserklæring til en generation af idealister og drømmere, der for længst er vågnet op til virkeligheden.

Filmen deltog i hovedkonkurrencen på Berlin Film Festival 2016, hvor Trine Dyrholm helt fortjent vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle. I rollen som hendes mand ses Ulrich Thomsen. Efter filmen bydes der som sædvanligt på ”snak og snacks”, hvor de tilstedeværende kan drøfte aftenens filmiske oplevelse over et godt glas vin og lidt mundgodt. Der er gratis adgang.

Gudstjenester uge 2

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 15/1, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Torsdag 12/1, kl. 16:

Ungdomsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum og Mia Lund Rao

Søndag 15/1, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 15/1, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste. Tema: Retfærdighed

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Lørdag 14/1, kl. 11:

Dåbsgudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Søndag 15/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 17/1, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 15/1, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 17/1, kl. 17:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 15/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 15/1, kl. 11:

Højmesse

Søndag 15/1, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 15/1, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Krogsgaard Holmriis