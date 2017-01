Det sker i kirken uge 4

Luther i Tingbjerg Kirke

Torsdag den 26. januar, kl. 17 er der familiegudstjeneste ved Mette Basbøll i Tingbjerg Kirke. Der bliver sat fokus på Martin Luther. Forstår man de ord, der høres? Kan man genkende en kendt melodi med en anden tekst?

Efter gudstjenesten er der ”Luthermiddag”, hvor der spises sammen og så godt som det kan lade sig gøre, spise mad lavet ud fra opskrifter på Luthers tid. Tilmelding til spisning senest tirsdag den 24. januar.

Biskoppen besøger Tingbjerg Kirke

Onsdag den 25. januar, kl. 11.15 besøger Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, Tingbjerg Kirke. Biskoppen skal bl.a. se, hvordan Tingbjerg Kirke fungerer som Diakonikirke med de mange nye og anderledes tiltag. Tingbjerg Kirke giver et bud på, hvordan det er at være kirke i en tid, hvor traditioner forandres og nye kommer til. Biskoppen vil gerne tale med folk som kigger forbi, og dagen afsluttes kl. 13 med en lille andagt i kirkerummet. Fra kirkens side håber man, at mange kommer forbi og hilser på.

Foredrag om Luther i Brønshøj Sognecenter

Foredrag i anledning af 500 året for Reformationen holder forfatter, lektor og cand.theol. Steffen Støvring foredrag tirsdag den 31. januar, kl. 19.30 i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5.

Man kan høre den dramatiske historie om manden, der uforfærdet modsagde verdens stærkeste magtinstanser. Hvad ville han? Hvad gjorde han? Hvad tænkte han? Mislykkedes hans projekt? Kan han inspirere os i dag?

Der er også mulighed for at købe Steffen Støvrings nyligt udkomne bog: ”Luther – et bekymringsfrit hjerte”.

Fællessang og hygge

Husum Kirke inviterer onsdag den 25. januar, kl.14 til fællessang med kirkens organist. Det koster 25 kr. at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Morgensang i Husum Kirke

Der er mulighed for at starte endnu en morgen med morgensang i Husum Kirke i selskab med sognepræst Bettina Birk Jensen. Alle er velkommen til at møde op torsdag den 26. januar, kl. 9. Der er morgenkaffe og hygge bagefter.



Børnegudstjeneste i Husum Kirke

Husum Kirke og sognepræst Iben Hornshøj Sørensen inviterer børn og deres forældre til børnegudstjeneste om lys og mørke torsdag den 26. januar, kl. 17. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt. Børnene kan lege, og de voksne kan få en snak. Det er gratis at spise med, og det kræver ikke tilmelding.

Legestue for børn og voksne

Der er legestue i Husumvold Kirke onsdag den 25. januar, kl. 10, hvor man kan nyde et par hyggelige timer sammen med andre børn og voksne. Som altid serveres der boller, saft, te og kaffe. Det koster kun 5 kr. per familie at være med. Det kræver ingen tilmelding at være med.



Kirkebio i Husumvold Kirke

Årets første kirkebio afholdes torsdag den 26. januar, kl. 18.30, når Husumvold Kirke viser detb amerikanske drama fra 2007 ”The Visitor”. Aftenen starter med en kort andagt i kirken samt et kort oplæg af sognepræst Stig Boel. Efter filmen er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk. Det er gratis at deltage.

Babysalmesang i Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke starter nyt babysalmesangsmodul på 10 gange fredag den 27. januar, kl. 10. Babysalmesang er for forældre med babyer i alderen 0-12 mdr. Babysalmesang byder på små sanglege – og andre kreative ting, der fanger de mindstes opmærksomhed. Man lærer, hvordan man kan bruge musik, leg og sang i hverdagen på en let måde, og der synges nye og gamle børnesange og salmer. Undervisningen varetages af uddannet sanger og musikpædagog, Anete Riis. Tilmelding på hjemmesiden www.bellahoejkirke.dk.

Bellahøjmesse og koncert med Klezmofobia

Der bliver sus i sejlene, når Bellahøj Kirke åbner for årets første lørdagshøjmesse, lørdag den 28. januar, kl. 16. Samtidig bliver det årets sidste Bellahøjmesse for Marija Krogh Iversen, der stopper i Bellahøj Kirke den 1. februar. Hun er dog stadig at finde i Bellahøj Kirke hver anden mandag, hvor hun har fyraftensmeditationer med fokus på stilhed, lytten og hvilepuls fra kl. 17-18.

Til Bellahøjmessen den 28. januar medvirker musiker, komponist og debattør Henrik Marstal for sidste gang i denne omgang. Han tager sin bror pianist Kristian Marstal med sig og sanger og komponist Pernille Sejlund, der har sat melodi til mange nye danske salmer. Alle er meget velkomne til gudstjeneste med efterfølgende middag (50 kr.) og gratis koncert med Klezmofobia.

Gudstjenester uge 4

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 28/1, kl. 16:

Lørdagshøjmesse

v/ Marija Iversen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 29/1, kl. 10:

Højmesse v/ Maria Iversen

Søndag 29/1, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste. Tema: En ny begyndelse

v/ Marija Iversen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 29/1, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 29/1, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 26/1, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 29/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 29/1, kl. 11:

Højmesse

Søndag 29/1, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 29/1, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Krogsgaard Holmriis