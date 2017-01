Dialogmøde om Bellahøj Friluftsscene

Københavns største friluftsscene, Bellahøj Friluftsscene ligger i Brønshøjparken mellem restauranten, Bellahøj Skole og Degnemosen. Scenen er nedslidt, men har alligevel dannet ramme om mange stemningsfulde arrangementer de seneste år.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder for, at scenen bliver renoveret og kan tiltrække endnu flere gæster. Derfor afholdes et offentligt møde onsdag den 25. januar, fra kl. 19 til 21, hvor Lokaludvalget vil spørge de lokale kræfter om hvordan det gøres lettere at lave aktiviteter på scenen nu og i fremtiden, og hvordan bydelen kan bidrage yderligere til at det unikke sted bruges samt medvirke til at resten af København får øje på denne perle af et kultursted.

Tilmelding til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk eller 3881 1049.

Møde afholdes som en del af Lokaludvalgets arbejde med en bydelsplan. Bydelsplanen sætter ord på Lokaludvalgets visioner og indsatser for de næste fire år, hvor udvalget vil udvikle bydelens naturlige potentialer i samarbejde med borgere og interessegrupper.