Dialogmøde om Husum Bypark

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har med stor glæde fulgt Husum Byparks udvikling fra gemt og lidt glemt park til nu at danne ramme om fastelavn, juletræstænding og meget mere. Parken har også fået sin egen forening, Husum Byparks Venner, der får både planter og aktiviteter til at blomstre.

Parken ligger mellem Frederikssundsvej, Husumvej og Korsager Allé og indeholder blandt andet en nyere legeplads samt en overdækket scene. Lokaludvalget vil gerne arbejde for, at der kommer endnu mere liv i parken og samler derfor naboer, handelsliv, kulturliv og andre interesserede til et møde om byparkens muligheder.

Lokaludvalget vil høre borgernes mening om hvad skal der til, for at Husum Bypark bliver borgernes park. Hvordan kan man i fællesskab skabe mere liv i parken? Hvilke idéer skal Lokaludvalget arbejde videre med?

Der bydes på kaffe og en lille forfriskning.

Mødet afholdes torsdag den 12. januar, kl. 17-18.30 på Husum Bibliotek, Frederikssundsvej 290. Tilmelding til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk eller 3881 1049 senest den 10. januar.