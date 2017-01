Dialogmøde om Husumparken

Husumparken er en ganske særlig grøn oase i bydelen, som bruges flittigt af børn og voksne i alle aldre. Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil gerne sætte fokus på parken, og spørge brugere og naboer om hvad der i fællesskab kan gøre parken endnu bedre.

Lokaludvalget inviterer derfor sammen med Husum Boldklub til møde om parkens anvendelsesmuligheder. Der bliver også mulighed for at høre hvordan boldklubben vil styrke kvindefodbold i Husum og om klubbens planer for et nyt klubhus med plads til aktiviteter for hele lokalområdet. Der bydes på kaffe og kage.

Dialogmødet afholdes som en del af Lokaludvalgets arbejde med en bydelsplan. Bydelsplanen sætter ord på Lokaludvalgets visioner og indsatser for de næste fire år, hvor udvalget vil udvikle bydelens naturlige potentialer i samarbejde med borgere og interessegrupper.

Mødet afholdes onsdag den 18. januar kl. 19-21 på Husum Skole, Karlslundevej 23. Tilmelding til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk eller 3881 1049 senest den 16. januar