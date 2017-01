Dukkert til BSF

Sidste års suveræne danske skakmestre fra Philidor har haft en mærkelig sæson, hvor de flere gange har måttet stille op i en meget svækket holdopstilling. I søndags manglede Philidor godt nok deres bedste spiller, den svenske stormester Nils Grandelius, til topkampen mod Brønshøj Skak Forening, men deres reserver var vel i kraft af opgørets betydning bedre end normalt.

BSF blev tromlet og fik øretæver: 2-6. Og dermed bliver det meget svært for BSF at vinde danmarksmesterskabet. Philidor er nu 3½ point foran BSF med blot tre runder igen.

Niels Nørskov var ene om at vinde BSF, mens Tiger Hillarp-Persson og Nikolai

Skousen klarede remis.