En solstrålehistorie med knaster

Af Henrik Svendsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Børne- og Ungdomsudvalget for DF

FDF K25 i Brønshøj er Danmarks største FDF-kreds (Frivilligt Drenge- og Pigeforbund). I FDF K25 gør frivillige og ulønnede ledere det muligt, at byens børn og unge får masser af oplevelser, udfordringer og ikke mindst et værdifuldt fællesskab.

FDF K25 har til huse i Brønshøj Sognecenter. Centeret rummer mange forskellige aktiviteter, men er blevet for småt og kan ikke leve op de krav og forventninger, der er til et moderne sognecenter med et højt aktivitetsniveau.

Som det tidligere er beskrevet i Brønshøj Husum Avis, er der planer om at bygge et nyt og tidssvarende sognecenter på den grund, hvor butikken Blomsterhytten har ligget, men det nye sognecenter ser først ud til at blive en realitet omkring medio 2018.

Det er min og Dansk Folkepartis vurdering, at det værdifulde fællesskab i FDF K25 ikke skal bremses på grund af manglende plads. Vi mener, at Københavns Kommune har et medansvar for at understøtte det frivillige arbejde i kommunen. Derfor vil DF tage initiativ til, at der indledes en dialog mellem relevante interessenter om problematikken. Endvidere skal det blandt andet undersøges, om Brønshøj Gamle Skole, der om få måneder har frigjort kapacitet, kan anvendes som en midlertidig aflastning.