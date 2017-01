Enhedslistens sociale ”hjerte”

AF Finn Rudaizky, socialordfører DF. Borgerrepræsentationen

Som bekendt afviste Enhedslistens borgmester Morten Kabell, at følges med mig på besøg hos de sundhedsramte beboere i den skandaleramte renovering i Tingbjerg. ”Det har jeg mine embedsmænd til”, sagde den meget lidt socialt bevidste Morten Kabell. Enhedslisten har sjoflet de plagede beboere og hvad er det så der gør, at Kabell, efter måneders arrogant afvisning af, at besøge beboerne, nu pludselig gerne vil aflægge et besøg? Skyldes det borgmesterens sociale ”hjerte” eller er der tale om renlivet magtpolitik ? Enhedslisten har mistet støtter på grund af deres ignorering af syge beboere, så frygten for at miste en borgmesterpost, har ”samlet” partiets politikere på Københavns Rådhus. Derfor tilbyder Enhedslisten nu at besøge Tingbjergs beboere.

Må jeg foreslå, at Enhedslisten tager den socialdemokratiske Socialborgmester Jesper Christensen i hånden. Han har som lokal beboer i Tingbjerg tydelig vist, hvor hans sympati ligger. Den ligger hos magtbasen sammen med Enhedslisten og desværre slet ikke hos beboerne. Det er også skandaløst.