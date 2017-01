Et løft til Brønshøj-Husum

Den nye idrætshal ved EnergiCenter Voldparken bliver færdig i løbet af foråret og giver bydelen et løft med meget bedre forhold for både lokale klubber og bydelens skoler. Hallen, der er bygget sammen med den nedlagte Voldparkens Skole, bliver på 2.200 kvadratmeter med en boldbane på 20 x 40 meter og mulighed for at dyrke blandt andet håndbold, volleyball, cricket og basketball.

Idrætshallen skal anvendes af foreninger eftermiddag, aften og weekender til træning og kampe, mens den i dagtimerne skal bruges til idræt for de lokale skoler og til aktiviteter for daginstitutionerne. Hallen får en mobil siddetribune med 300 siddepladser.

Hallen skulle oprindelig have stået færdig i december sidste år, men det må vente nogle måneder endnu, før rækken af borgmestre kan foretage den officielle åbning.

Den nye idrætshal har koster omkring 58 mio. kr., og bag realiseringen af byggeriet ligger et flerårigt lokalt ønske om en idrætshal til brug for områdets skoler, institutioner og foreninger.

Idrætshallen er udformet i dialog med en række lokale interessenter, herunder Lokaludvalget, IF Stadion og EnergiCenter Voldparken. Hallen bliver en integreret del af EnergiCenter Voldparken, som i dag er omdannet til kraftcenter for lokalmiljøet med mere end 50 frivillige foreninger, og aktiviteter for unge såvel som ældre, der kan deltage i aktiviteter indenfor idræt, natur og kultur. Hallen bygges med et åbent adgangsparti med opholdsmulighed, idet der anlægges en hævet flade op til indgangen, som inviterer brugerne indenfor.