Fælles ønske om praktiserende læger til Tingbjerg

Af Jarl Feyling (S) og socialborgmester Jesper Christensen (S)

Flemming Skovsgaard og Benny Ehrenreich har erklæret, at vores ”pegefingre” mod praktiserende læger vil ”øge tilbagetrækningslysten blandt ældre praktiserende læger” og ”skræmmer unge kolleger væk”. Vi har dog svært ved at se, at vores ønske om et forbedret sundhedssystem skulle få så vidtragende konsekvenser.

Hvis vi ”peger fingre”, er det mod lægemanglen i landets socialt belastede boligområder. Når vi skriver, at man kan tjene flere penge på at hjælpe de, der har mindst behov, handler det om, at ”besværlige patienter”, f.eks. med flere kroniske sygdomme er mere tidskrævende end patienter, der ikke er kronikere. En praktiserende læge kan derfor gennemføre flere konsultationer med ”lette” patienter, og dermed oftere indkassere de 140 kr. en konsultation honoreres med.

For os er det ganske rimeligt, at en konsultation, der er mere arbejdskrævende for lægen, også honoreres højere end en forholdsvis let konsultation. I dag er der ingen distinktion, hvilket kan gøre det mindre attraktivt at drive praksis i socialt belastede boligområder med mange ”vanskelige patienter”. Det burde være modsat.

Lægemanglen kalder derfor på en politisk løsning: Differentierede konsultationshonorarer vil både gøre det mere attraktivt at placere sin praksis, hvor der er flest syge mennesker, og mere korrekt honorere den øgede arbejdsopgave, der er forbundet med patienter med flere og alvorligere sygdomme.

Vi mødes gerne med Skovsgaard og Ehrenreich for at høre løsningsforslag, i stedet for blot at debattere årsagerne til den redelighed vi står i.