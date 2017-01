Farvel Bellahøj – goddag Husum

Nu sker det endelig! IF Stadion flytter i den kommende uge fra Bellahøj Hallen til den helt nyopførte EnergiCenter Voldparken Hallen i Husum.

I aften – altså den 17. januar – spiller IF Stadions herrer, der er oprykningskandidater til 1. division, den sidste kamp i denne sæson i Bellahøj Hallen. Kl. 20.45 kommer Føroyar på besøg til afskedskampen, der er den første, siden Stadion fik en ordentlig afklapsning af FIF straks før jul. Fra på lørdag skal EnergiCenter Voldparken Hallen så være ny ramme for Stadions hjemmekampe. Det markeres med tre kampe i den nye hal den 21. januar. Kl. 13 spiller Stadions oldboyshold, derefter spiller damerne, inden 2. divisionsholdet spiller lokalopgør mod Rødovre HK kl. 15.30.

Efter kampene er Stadion vært ved en dobbeltreception for både klubbens 110 år fødselsdag og den nye hal. Her er klubbens samarbejdspartnere velkomne.

2. divisionsherrerne er i øvrigt ”tyvstartet” på 2017. I onsdags vandt Stadion på udebane med 31-25 over Holbæk i 4. runde af pokalturneringen.