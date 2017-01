Formandens glædestårer

Det spirende frø blev sået ved en festtale i Tingbjerg Hallen i 1996 i forbindelse med IF Stadions 90 års jubilæum. Dengang drømte IF Stadions formand Allan Juhl Jensen om, at man engang ville kunne få egen hal i Husum. 20 år senere lykkedes det så. Derfor var det en både stolt og rørt formand, der kunne tyvstarte åbningen af EnergiCenter Voldparken Hallen i lørdags og samtidig festligholde klubbens 110 års jubilæum fra august.

Hallen i Husum blev åbnet med tre håndboldkampe. Først spillede oldboysholdet, derefter kvindeholdet, inden 2. divisionsholdet tog over før receptionen.

Allan Juhl Jensens stemme knækkede flere gange, og selv om han har et stort og fremskudt bryst, så kæmpede han en uovervindelig kamp mod glædestårerne. Den gode stemning blandt receptionsgæsterne hjalp Allan Juhl Jensen igennem, så han kunne afslutte med at udråbe er trefoldigt leve for den gamle håndboldklub.

– Flere gange var jeg ved opgive drømmen. Og havde det ikke været for Karsten Brisell, som kom med fornyet energi, så havde vi ikke stået med den flotte nye hal, fortalte den lykkelige formand, der i samme moment huskede at rose Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Københavns Kommune for støtte og velvilje. Den ny hal har kostet 58 millioner kroner.

Den 80-årige Stadion-veteran John ”Nik” Niklasson fortalte gæsterne om tilblivelsen af håndbold på programmet i Stadion samt veteranholdet, der mødes hver tirsdag: – Vi spiller ikke længere håndbold, men vi mødes til en pot billard, spiser mad, diskuterer verdenssituationen og finder ud af, hvem der skal tømme opvaskemaskinen. Jeg håber, at I unge mennesker vil få de samme store oplevelser i Stadion, som vi har haft. Og det er dejligt at høre, at der er ny ungdom på vej. Det vil denne hal hjælpe endnu mere med i fremtiden.

To storsejre

På den sportslige front kunne Stadion-formanden også glæde sig over divisionsholdets sejr nr. 12 og 13. Tirsdag i sidste uge sagde man farvel til Bellahøj Hallen med en sejr på 31-16 over Føroyar, og disse cifre blev næsten gentaget i åbningskampen i Husum, hvor Rødovre blev sendt over på den anden side af kommunegrænsen med et nederlag på 16-30.

– Vi har talt om, at vi med det samme vil forsøge at gøre vores nye hal til en fæstning. Her skal modstanderne ikke regne med at få noget hjem, sagde træner Thomas Schou.

Den første kamp mod Rødovre bød ikke på problemer. Stadion førte 14-9 ved pausen, men var længe om at komme i gang i 2. halvleg. Selv om man efter ti minutter førte 17-12, så var man begunstiget af, at Rødovre i denne periode havde fem stolpeskud samtidig med, at Henrik Schlichter brillerede mellem stolperne! Men herfra og hjem var der ingen slinger i valsen. Det var den rene opvisning, hvor man konstant spillede sig frem til 100 %-chancer.

Der var også gode præstationer af Mathias Doktor, Andras ”Junior” Skarby, Kasper Kragh og Kristoffer Leth.

– Vi må indse, at det bliver svært at hente FIF, og nu er Taastrup begyndt at komme bagfra. Endvidere skal vi spille fire udekampe i træk, ligesom vi er hårdt ramt på mandskabssiden. Mens vi i efteråret havde 19 spillere til rådighed, er vi efter lidt afgang og skader nede på 12-13 mand, så der skal ikke mange uheld til, før vi kan komme i problemer, konstaterer træneren.