Forskerpraktik AAfslutningsreception

Det er andet år i træk, de to gymnasier kører det og det er en succes, som de vil fortsætte med.

Kort fortalt er det en smagsprøve for gymnasieelever på, hvad det vil sige at forske. Elever fra de to gymnasier samt deres tildelte forsker mødes til workshops 4 eftermiddage fra september til november. Eleverne havde i samarbejde med vejlederforskerens et område af dennes ekspertfelt, som de undersøgte de tre første gange, og resultatet blev præsenteret ved hjælp af et kort mundtligt oplæg og en poster den fjerde gang. Det foregik på skift på de to skoler. I år gik startskuddet på Nørre G og afslutningsreceptionen foregik på Christianshavn.

De to rektorer, Jens Boe Nielsen (NG) og Troels Vang Andersen (CG), bød velkommen og fortalte kort om inspirationen til projektet, som kom fra Jens Boes besøg på en High School i Australien i 2015. Det er andet år, NG og CG kører projektet.

Nørre G’s forskerpraktikanter ankom til Christianshavns Gymnasium (CG) for at mødes med ’deres’ forskere og CG’s forskerpraktikanter til den store finale efter et par måneders arbejde med deres forskningsprojekter. Efter velkomst og information om dagens program, præsenterede de 15 grupper deres postere og projektresultater for hinanden og for forskerne som en slags generalprøve, inden de indbudte gæster kom.

-Jeg synes, forskerpraktik var en vildt fed oplevelse. Vores forsker var rigtig god til at gøre projektet til vores eget samt at give os et indblik ind i forskernes verden, og hvordan de arbejder. Jeg er helt klart blevet mere nysgerrig på, hvordan man arbejder som forsker. Arrangementet med præsentationerne til sidst var også godt sammenskruet, og jeg tror ikke det ville skade at invitere flere, fortæller Mathilde Lieberkind fra 3.u på Nørre G, der har forsket i Mysteriet om papyrusskrifterne.

Efter oplægget var det tid for de inviterede gæster – lærere, forældre og andre CG-elever – at komme til afsløringen af de 15 flotte posters og elevernes præsentation af projektresultaterne. De er kommet langt siden september, hvor startskuddet gik til den første af projektets tre workshops. Et par af eleverne fortæller om deres erfaringer fra projektforløbet.