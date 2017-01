Hærværk på Bellahøj Kirke

Der gik kun knap 3 uger efter Bellahøj kirkes åbningsgudstjeneste til den flotte bygning blev udsat for det første hærværk i form af grafitti på gavlen ud mod Skansebjerg.

Menighedsrådsformand Lis Lynge ærgrer sig over at det er sket, og beder forbipasserende og andre der har set noget henvende, sig til hende på mail lislynge2700@gmail.com eller til kirkens kontor i åbningstiden.

-Vi er helt sikre på at hærværket er sket i løbet af fredag aften, vi havde et arrangement i kirken i samme tidsrum. Det er den samme tags der er anvendt på nabo-butikken FaktaQ, også i samme tidsrum. Så vedkommende må have været i gang i længere tid” fortsætter Lis Lynge, som desuden gør opmærksom på at hærværket vil blive meldt til politiet, siger Lis Lynge.